رئيس الوزراء يتفقد ورش القطار الكهربائى السريع 

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ورش القطار الكهربائي السريع، واستقل نموذج اختبار للقطار الكهربائي الجديد، وتفقد عددا من المحطات الجديدة بداية من محطة هليوبوليس الجديدة.

وقام الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بجولة لمتابعة موقف تنفيذ عددا من مشروعات النقل بمحافظة القاهرة يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.