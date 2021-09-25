/651888/ضحك-عليا-وسابني-اعترافات-المتهمة-بطعن-خطيبها-بمعاونة-شقيقها-في-إمبابة

«ضحك عليا استغل خطوبتنا وحبي ليه وبعد ما حصل بينا علاقة غير شرعية اتهرب من جوازنا».. هذا الكلمات اعترفت متهمة بالشروع في قتل خطيبها السابق، بالاشتراك مع شقيقها بعد فسخ خطبته لها لحدوث علاقة غير شرعية بينهما.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل شخص هلى يد خطبيته وشقيقها بالجيزة

اتفقت مع شقيقي على قتله

وقالت المتهمة أمام النيابة العامة بالجيزة:« أنها اتفقت مع شقيقها على تنفيذ الجريمة، بعد أن أفقدها المجني عليه عذريتها وتهرب منها بعد فسخ الخطوبة».

فيما أكد شقيق الفتاة أمام النيابة أثناء اعترافاته ما جاء على لسانها فى التحقيقات، وبعد الانتهاء من التحقيق، أصدرت النيابة العامة قرارا بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات رجال المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

ملابسات طعن عامل بمنطقة إمبابة

كانت كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مدير الأمن، غموض طعن عامل بمنطقة إمبابة.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إشارة من مستشفى إمبابة العام، تفد بوصول شاب مصابا بطعنة، على يد شخصين.

وأتضح من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة وشقيقها.

وأضافت التحريات، أن الفتاة صاحبة الـ 18 عاما، خطيبة المجني عليه، أقامت علاقة جنسية، وبعدها فسخ خطبتهما.

وكشفت التحريات، عن معرفة شقيق الفتاة بعلاقتها الغير شرعية مع خطيبها، فاستعانت المتهمة الأولى بشقيقها للانتقام من خطيبها، فاستدرجا المجني عليه، وطعناه بسلاح أبيض.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتباشر جهات التحقيق عملها في هذا الشأن.