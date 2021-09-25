/651889/اطفال-بلا-مأوي-استعدادات-مكثفة-لمواجهة-سقوط-الأمطار-في-الإسكندرية

أعلن برنامج حماية الأطفال والكبار بلامأوي بوزارة التضامن الاجتماعي عن رفع استعداداته تحسبا لسقوط الأمطار في محافظة الإسكندرية طبقا لتعليمات هيئة الأرصاد الجوية.

دوت الخليج يرصد اشتعدادات اطفال بلا مأوي لسقوط الامطار فى الاسكندرية

وذكرت الوزارة أن هناك ٣ وحدات متنقلة تابعة للبرنامج تعمل علي انقاذ الاطفال وكبار السن بلامأوي في الإسكندرية بالإضافة لوجود عدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاطفال والكبار بلامأوي.

وتناشد الوزارة المواطنين بضرورة التعاون مع الفرق المختلفة من أجل أن يكون الشارع خالي من الأطفال والكبار.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة أطفال الشوارع في ١٣ محافظة وذلك من خلال ١٧ وحدة متنقلة مجهزة لتقديم الحماية للاطفال والكبار.

صندوق دوت الخليج

هذا وزار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محافظة الفيوم، برفقة الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم.

وتفقد الوفد إحدى مدارس التعليم المجتمعي لمؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتورة أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.