الأهلي يصل إلى استاد الإسكندرية استعدادًا لمباراة إنبي

/651893/الأهلي-يصل-إلى-استاد-الإسكندرية-استعدادا-لمباراة-إنبي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر إقامتها في السابعة من مساء اليوم، السبت، في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الأهلي في مباراة الليلة لتحقيق الفوز، من أجل استكمال مشوار الحفاظ على بطولة كأس مصر التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.

وخاض الأهلي تدريباته الأيام الماضية بالإسكندرية بعد مباراة طلائع الجيش التي أقيمت الثلاثاء الماضي في السوبر المصري وخسرها الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، خلال تدريبات الأهلي الأيام الماضية على تجهيز لاعبي الفريق جيداً لمباراة اليوم أمام إنبي، التي يتطلع الأهلي للفوز بها من أجل مواصلة رحلة التتويج باللقب.

وحصد الأهلي بطولة كأس مصر 37 مرة آخرها الموسم الماضي، بعدما فاز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية.

ويدير مباراة الليلة بين الأهلي وإنبي طاقم تحكيم مكون من محمود البنا حكمًا للساحة ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد توفيق مساعدين.

ويدخل النادي الأهلي مباراته اليوم السبت أمام فريق إنبي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

ويفتقد الاهلى الليلة الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود متولي وحسين الشحات بسبب الإصابة بجانب محمد محمود وناصر ماهر وجونيور أجاي، فيما سيعود المالى اليود يانج والمغربى بدر بانون للتشكيلة الأساسية مع الدفع بالصفقات الجديدة والمعارين.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإنبي

محمود البنا حكمًا للساحة، محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، حكمين مساعدين، ومجدي خاطر حكمًا رابعًاَ.

آخر مباراة للأهلي تحت صافرة البنا

وكانت آخر مباراة للمارد الأحمر تحت صافرة الحكم الدولي محمود البنا أمام فريق المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت على ملعب بترو سبورت في شهر يوليو الماضي ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز للموسم الماضي الذي حسمها الشياطين الحمر بهدفين دون رد حملوا توقيع محمد شريف وصلاح محسن.

يعقد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات الأهلي، بالإضافة إلى الملفات الخاصة بفروع النادي المختلفة.

يعقد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات الأهلي، بالإضافة إلى الملفات الخاصة بفروع النادي المختلفة.

وتلقي النادي الأهلي خسارة أمام نظيرة نادي طلائع الجيش في يطولة السوبر المحلي، وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الجزاء الترجيحية.

بدأ فريق طلائع الجيش بالتسديد عن طريق اللاعب محمد الصباحي وسدد الكرة في شباك محمد الشناوي بنجاح.

ثم ذهب علي معلول لاعب الأهلي لتسديد أول ركلة ليسددها على يمين محمد بسام بطريقة جيدة.