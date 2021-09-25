عودة «كهربا وديانج».. تعرف على التشكيل الرسمي للأهلي لمباراة إنبي بكأس مصر

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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل لقاء الفريق أمام إنبي، لدور الـ 16 لكأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخلت تشكيلة المباراة من عدد كبير كان متواجداً خلال اللقاء الماضي أمام طلائع الجيش بكأس السوبر المصري.

وعاد محمود عبد المنعم كهربا لتشكيلة الأهلي الرسمية، وتشهد المباراة الظهور الأول للاعب الفريق العائد من الإعارة أحمد عبد القادر.

وفيما يلي تشكيلة الأهلي:-

محمد الشناوي

أكرم توفيق، أيمن أشرف، بدر بانون، علي معلول

أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد عبد القادر

محمد مجدي أفشة، محمود عبد المنعم كهربا، محمد شريف

مدرب الزمالك السابق: بيتسو موسيماني من أفضل 3 مدربين في أفريقيا.. ويجب أن يلقى الدعم من إدارة الأهلي

أكد ميتشو، مدرب الزمالك السابق، أن بيتسو موسيماني مدرب الأهلي صديق شخصي لي منذ 30 عاما.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" أعرف موسيماني جيدا للغاية، فهو من أفضل 3 مدربين في قارة أفريقيا، وكرة القدم لا تكون فوز على طول الطريق".

وتابع" الزمالك تمكن من الفوز بالدوري، والأهلي بسبب المنافسات الأفريقية الهامة، فشل في تحقيق بطولة الدوري، ولكنه فاز ببطولتي أفريقيا، وهناك عدد كبير من الغيابات داخل الفريق وله تأثير على خسارة كأس السوبر المصري".

عودة كهربا وعبد القادر لتشكيل الأهلي

وواصل" لابد أن تتفهم إدارة الأهلي بسبب الهزائم الأخيرة للأهلي، ولابد أن يكون هناك دعم من الإدارة للمدرب، خاصة أن هناك سوء حظ في الفترة الأخيرة، وأيضا الإجهاد العام الذي يعاني منه الفريق مؤخرا، ويجب أن لا ينسى له أحد الفوز ببطولتي أفريقيا على التوالي".

وزاد" لابد أن لا يتم حساب موسيماني بالقطعة، ولكن في المجمل العام هو ناجح مع النادي الأهلي، ويجب أن يأخذ فرصته كاملة بشكل كبير، ولا يمكن أن نحكم في مباراة واحدة على ما قدمة للنادي الأهلي".

واختتم" التناغم مطلوب بين العناصر الجديدة التي جاءت للفريق مؤخرا والفريق المتواجد من الموسم الماضي، فهذا الأمر هام وجيد للغاية ولابد من الاستفادة من الصفقات الجديدة قدر المستطاع لتحسين الأداء".

تسعى إدارة الأهلي التغيير في الإدارة الفنية بالفريق، وذلك بعد خسارة كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وعلم موقع دوت الخليج، أن لجنة التخطيط بالأهلي أوصت برحيل سامي قمصان عن الفريق وأستقدام رضا شحاتة في منصف المدرب العام في الأهلي.

وترغب لجنة التخطيط في الأهلي بمعالجة القصور المتواجدة في الإدارة الفنية، خاصة بعد رحيل كيفين جونسون مساعد بيتسو موسيماني في الموسم الماضي.