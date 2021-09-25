/651900/أسطورة-ليفربول-أتمنى-أن-يستمر-محمد-صلاح-مع-الفريق-ودائما-يسجل-الأهداف-المميزة

أكد روبي فاولر، أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح يعتبر من أهم اللاعبين المتواجدين داخل الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف روبي فاولر خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بين سبور" محمد صلاح مهاجم فتاك ويسجل الأهداف بصفة مستمرة، وأتمنى له النجاح دائما".

وتابع" في بعض الأحيان يشعر بالضيف داخل أرض الملعب، والأسباب من الممكن أن تكون معروفة وخاصة بأمور التجديد للاعب خلال الفترة القادمة".

وزاد" سعيد بالأحاديث التي خرجت بفتح تجديد تعاقد الفريق مع محمد صلاح، لأنه من أهم وأكبر الأشياء التي سوف تحدث مع الفريق خلال الفترة القادمة".

واختتم" ليفربول فريق كبير ومحمد صلاح من النجوم الكبار حالياً في الملاعب الأوروبية، وأسعد دائما بمشاهدتة مع ليفربول".

إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح في الدوري الإنجليزي اليوم

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيرة نادي برينتفود الصاعد حديثاً إلي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك ضمن فعاليات الجولة السادسة من مباريات البريميرليج.

وينتظر الفرعون المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول رقماً قياسياً جديداً خلال هذة المواجهة حيث يبتعد صلاح بهدف وحيد عن الدخول في نادي المائة مع ليفربول في الدوري الإنجايزي.

روبي فاولر يتحدث عن محمد صلاح

وتمكن صلاح من تسجيل 99 هدف مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي منذ إنضمامة الي الفريق وفي حالة تسجيلة لهدف في مباراة اليوم يكون الفرعون المصري قد سجل 100 هدف بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن صلاح قد احتفل بتسجيله 100 هدف في "البريميرليغ"، خلال مواجهة ليدز يونايتد في الجولة الرابعة.

حيث تمكن من تسجيل 98 هدفا مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي، قبل أن يسجل في الجولة الخامسة الماضية هدفا من أهداف فريقه الثلاثة في شباك كريستال بالاس ليرفع عدد أهدافه في المسابقة بشكل عام إلى 101 هدفف.

يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 13 نقطة حيث فاز في أربع مباريات بينما تعادل في مباراة واحدة. و يحتل فريق برينتفورد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 8 نقاط .

ويسعي فريق ليفربول في مواصل نغمة الإنتصارات، وحصد الثلاث نقاط، حيث يرغب فريق الريدز في حصد بطولة الدورري هذا الموسم في ظل غياب اللقب عن النادي منذ سنوات.ى 99 هدفا.