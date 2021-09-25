«يا فرحة ما تمت».. السرعة الجنونية تحول احتفال زفاف لكارثة بقرية في الشرقية «فيديو»

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شهدت قرية المزراقة بمركز فاقوس محافظة الشرقية، حادث مأساوي، حيث تسببت السرعة الجنونية لسيارة زفاف عروسين في تحول الاحتفال بالزفاف إلى كارثة حقيقية، وذلك بعدما أصيب 3 أشخاص «طفل وبنتين وطفل» بإصابات بالغة، تم نقلهم إلى المستشفى وهم في حالة حرجة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحادث البشع احتفال بالزفاف يتحول لكارثة وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، تداول مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة، الموجودة في موقع الحادث بقرية المزارقة بمركز فاقوس محافظة الشرقية. والذي يتضمن لحظة دهس سيارة زفاف عروسين لعدة أشخاص بينهم أطفال، وذلك خلال وقوفهم بجوار أحد أعمدة الإنارة بالشارع. وهو ما أسفر إلى إصابة 3 أشخاص « طفل وبنتين وطفل» بإصابات بالغة وكسور متعددة بالجسم، على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، و تم نقل المصابين الثلاث للمستشفى العام. وقد تسبب الحادث البشع في بتر قدم إحدى الفتيات المصابات وهي في غيبوبة حتى الآن، فيما أصُيبت الثانية بكسور وخعت لعملية جراحية عاجلة، فيما يخضع الطفل للرعاية الطبية اللازمة في مستشفى فاقوس العام.

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