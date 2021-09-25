/651902/النائب-تيسير-مطر-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان-أحد-المحاور-الرئيسية-للجمهورية-الجديدة

أكد النائب تسير مطر عضو مجلس الشيوخ امين عام تحالف الأحزاب المصرية أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعد أحد المحاور الرئيسية ومن متطلبات الجمهورية الجديدة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال مطر أن التحالف سيلعب دورا هاما هلال الفترة القادمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة أن الإنسان المصري هو الهدف والوسيلة وان حرية الإنسان المصري وكرامته من الحقوق الدستورية التى لا يمكن المساس بها

وأكد مطر خلال إجتماع تحالف الاحزاب المصرية مساء اليوم ،أن تخالف الأحزاب سيتصدي لكافة للهجمات الشرسة للمنظمات الخارجية التى تسيء لمصر فينا يخص حقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة

إجتماع تحالف الأحزاب المصرية ،يأتى بناء على دعوة من المحاسب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل وامين عام التحالف لمناقشة وبحث آليات دور احزاب التحالف فى تنفيذ الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم ١١سبتمبر.

المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة

يتضمن جدول الاجتماع توجية رسالة شكر من المجلس الرئاسى للتحالف للرئيس عبدالفتاح السيسى على اطلاق هذة الاستراتيجة وبحث مقترحات رؤساء الاحزاب بشان دور التحالف لتنفيذ هذة الاستراتيجة.

كما يبحث الإجتماع آلية التواصل مع وزارة الصحة لتنظيم حملات تطعيم ضد فيروس كورونا بمقار الاحزاب وبحث الاحتفال بالذكرى ٥٨لنصر أكتوبر ودراسة تنظيم انشطة رياضيه بين شباب احزاب التحالف.