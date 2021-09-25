10 آلاف زائر للجناح المصرى فى أول أيام الافتتاح التجريبى لإكسبو دبى

جدة - نرمين السيد - استقبل اليوم الجناح المصرى المشارك فى فعاليات اكسبو 2020 بدبى، أكثر من 10 آلاف زائر، وذلك ضمن فعاليات الافتتاح التجريبى الذى أجرته إدارة الاكسبو بدولة الإمارات العربية المتحدة، تمهيداً للإعداد للافتتاح الرسمى والمقرر يوم الخميس المقبل بمشاركة 192 دولة.





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