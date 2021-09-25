/651904/حكايات-الأب-المصري-سيد-رجب-يعلن-موعد-عرض-مسلسل-أبو-العروسة-3

حقق مسلسل «أبو العروسة» الذي أدى بطولته قامة من من مبدعي الفن في مصر وهما الفنان سيد رجب والفنانة القديرة سوسن بدر، نجاحًا باهرًا واستطاع بجوه العائلي الدافئ الذي يعرض تفاصيل معيشة الطبقة المتوسطة، خطف قلوب الجماهير الأمر الذي جعل متابعي المسلسل في حرص دائم على معرفة أي جديد عن العمل.

دوت الخليج يكشف موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة».

موعد عرض أبو العروسة 3

وأعلن الفنان المصري سيد رجب بطل العمل عن موعد عرضه، حيث نشر البوستر الدعائي له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلق عليه مشوقًا جمهوره قائلًا: "قريبًا هنشوف حكايات جديدة عن الأب المصري في أبو العروسة 3".

وانهالت التعليقات من متابعيه معربين عن. حماسهم لمشاهدة العمل، الذي طالما اختطف قلوبهم منذ عرض الجزء الأول منه.

ومن المقرر عرض الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة من خلال إحدى المنصات الإلكترونية على عكس الجزئيين الأخريين، وتعد هذه المنصة إحدى المنصات الجديدة التي ستنطلق في نهاية هذا العام ليكون أبو العروسة بجزئه الجديد أول عمل يفتتح المنصة.

قصة مسلسل أبو العروسة

تدور قصة مسلسل «أبو العروسة» حول المشكلات المثارة داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

أبطال مسلسل أبو العروسة

«أبو العروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال.

سيد رجب أحدث المنضمين لفيلم «إكس»

وجدير بالذكر، أن الفنان الكبير سيد رجب تعاقد، رسميًا على بطولة فيلم جديد بعنوان «إكس» للفنان أحمد حلمي.

فيلم «إكس» للفنان أحمد حلمي

تدور أحداث فيلم «إكس» في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، نسرين أمين وعمرو عبد الجليل، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.

سيد رجب في مسلسل «لعبة نيوتن»

وشارك الفنان سيد رجب في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «لعبة نيوتن»، بطولة نخبة من النجوم هم: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير.

وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub "سعدي - جوهر"، تأليف وإخراج تامر محسن