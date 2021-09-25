/651906/النائب-علاء-قريطم--كلمة-الرئيس-السيسي-أمام-قمة-النظم-الغذائية-بالأمم-المتحدة-تاريخية

أشاد النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال قمة النظم الغذائية أمام منظمة الامم المتحدة، والتي أكد فيها علي أن خطر المجاعة يحد من قدرة الدول والحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة مشتملاتها، وصفاً أياها بـ"التاريخية".

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وقال قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين، اليوم، أن قمة نظم الغذاء بالأمم المتحدة، بمثابة فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وحشد التمويل اللازم لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، لافتا الي أن الرئيس السيسي وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته التاريخية فيما يتعلق بمواجهة مشكلات الجوع ونقص الغذاء.

علاء قريطم : كلمة الرئيس السيسي أمام قمة النظم الغذائية بالأمم المتحدة "تاريخية"

وأضاف عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسة تعمل علي قدم وساق من أجل تأسيس نظم غذائية مستدامة من أجل تحقق الأمن الغذائي لمجتمعنا وخاصة في ظل تفاقم تغير المناخ، فضلًا عن الأوضاع السياسية المعقدة في بعض الأنحاء، مؤكداً ان قمة نظم الغذاء بالامم المتحدة تمثل فرصة مواتية لطرح أفكار و أيجاد حلول للتحديات.