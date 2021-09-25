/651907/الولايات-المتحدة-ترفع-القيود-المالية-عن-حركة-طالبان

دوت الخليج

وصرح عبدالقادر بلخي، المتحدث باسم طالبان، أن القرار الامريكي جاء في أمس الحاجة للمساعدات الانسانية ،مما يجعل المساعدات تتدفق على افغانستان، حيث تسعى حكومة طالبان أن تحصل على الاعتراف الدولي وتعزز العلاقات مع الولايات المتحدة والمنظمات الدولية ، مع مواصلة تدفق الاموال والمساعدات الانسانية على الشعب الافغاني.

انتابت حالة من القلق لدى بعض الدبلوماسيين، بعد أن فقدو العمل، وذلك بسبب عدم الاعتراف الدولي بالحكومة الافغانية الجديدة التي شكلتها حركة طالبان.