/651910/التعادل-السلبي-ينهي-أحداث-الشوط-الأول-بين-الأهلي-وأنبي-في-كأس-مصر

أنتهي منذ لحظات الشوط الأول من مباراة النادي الاهلي وانبي بنتية التعادل السلبي , في المباراة التي جمعت بينهما في دور ال16 من منافسات بطولة كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت بداية الشوط الأول من المباراة سيطرة النادي الأهلي علي مجريات الامور حتي حصل محمد شريف علي ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة , سددها علي معلول ولكن تعلو عارضة الحارس محمود جاد.

إستمرت سيطرة النادي الأهلي في ظل حيوية أطراف الملعب محمود كهربا وأحمد عبدالقادر وقدرتهم علي تشكيل خطورة علي مرمي نادي إنبي.

وفي الدقيقة30 يضيع ابراهيم جلال اخطر فرص اللقاء بعد إنفراد تام بمرمي الشناوي ولكن ينقذها المدافع ايمن اشرف ببراعة.

لينتهي احداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وإنتظار حسم اللقاء في مجريات الشوط الثاني من المباراة.

وكان النادي الأهلي قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون- ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - اليو ديانج- محمد مجدي افشة - كهربا – احمد عبدالقادر

خط الهجوم: محمد شريف.

غيابات الأهلي

ويفتقد الاهلى الليلة الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود متولي وحسين الشحات بسبب الإصابة بجانب محمد محمود وناصر ماهر وجونيور أجاي، فيما سيعود المالى اليود يانج والمغربى بدر بانون للتشكيلة الأساسية مع الدفع بالصفقات الجديدة والمعارين.

يعقد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات الأهلي، بالإضافة إلى الملفات الخاصة بفروع النادي المختلفة.

وتلقي النادي الأهلي خسارة أمام نظيرة نادي طلائع الجيش في يطولة السوبر المحلي، وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الجزاء الترجيحية.

بدأ فريق طلائع الجيش بالتسديد عن طريق اللاعب محمد الصباحي وسدد الكرة في شباك محمد الشناوي بنجاح.

ثم ذهب علي معلول لاعب الأهلي لتسديد أول ركلة ليسددها على يمين محمد بسام بطريقة جيدة.

سدد فريق طلائع الجيش الركلة الثانية عن طريق محمد علي الجويني وسددها على يسار محمد الشناوي بكل نجاح.

دخل بدر بانون القادم من مقاعد البدلاء ليسدد الركلة الثانية ويفشل في تسديدها داخل الشباك.

ثم جاء دور عمرو السيسي ليسجل الركلة الثالثة في شباك محمد الشناوي بطريقة جيدة للغاية، ويتقدم الجيش بهدفين مقابل هدف.

ودخل عمرو السولية لتسديد الركلة الثالثة للأهلي ويسددها في منتصف المرمى ليتعادل للأهلي بهدفين لكل فريق.

جاء دور كريم الطيب ليسدد الركلة الرابعة لفريق طلائع الجيش ويتصدى لها محمد الشناوي بطريقة مميزة للغاية.

ودخل محمد مجدي أفشة ليسدد ركلة الجزاء الرابعة للأهلي ويهدرها ويتصدى لها محمد بسام، ويستمر تقدم طلائع الجيش بثلاثة أهداف لهدفين.

جاء دور حسن مجدي ليسدد الركلة الخامسة والحاسمة للجيش ويتصدى محمد الشناوي للركلة الحاسمة.

وأهدر محمد شريف ركلة الجزاء الخامسة للأهلي ويفوز طلائع الجيش بكأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخ الفريق.