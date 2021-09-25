الهواري يفوز برئاسة نادي الشيخ زايد.. وعبد الباقي نائب وسلطان أمينًا للصندوق

/651911/الهواري-يفوز-برئاسة-نادي-الشيخ-زايد-وعبد-الباقي-نائب-وسلطان-أمينا-للصندوق

فاز رئيس نادي الشيخ زايد فكري الهواري، بدورة انتخابية جديدة حتى 2025 بالتزكية، كما فاز الكاتب الصحفي هشام سلطان بأمانة الصندوق، والمحاسب احمد عبدالباقي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، بعد إغلاق باب الترشح اليوم السبت دون تقدم أي من أعضاء الجمعية العمومية للترشح على مقعد الرئاسة.

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ومن المنتظر أن تقام الجمعية العمومية العادية 5 نوفمبر المقبل بمقر النادى بالشيخ زايد وفقا للدعوة للجمعية العمومية العادية المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للنادي.

وتتبقى المنافسة في الانتخابات على مقعد العضوية فوق السن يتم اختيار5 مرشحين، أبرزهم محمد طلعت والدكتورة سحر حمدى والمحاسب شريف عبد الرحمن ومحمد عسكر والمحاسب إيهاب العربي.

الهواري يفوز برئاسة نادي الشيخ زايد

ووجه الهواري، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على هذه الثقة الغالية التى تمنحه قوة أكثر مع مجلس الإدارة، مضيفاً أن الجمعية العمومية عبرت عن ثقتها في شخصي وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال الهواري، إن هناك مسئولية في انتظاره وتحمله مهمة جديدة على عاتقه لوضع النادي في المكان الذي يليق به.

وأشار رئيس نادي الشيخ زايد، إلى أن جدول أعضاء الجمعية العمومية يتضمن وفقا لائحة النظام الأساسى التي اعتمدتها الجمعية في جلسة سابقة، التصديق على محضر الاجتماع السابق والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020/2021.