التخطيط تعتمد 200 مليون جنيه لمشروعات مستشفيات جامعة أسيوط

وأوضحت الوزيرة، فى تصريحات اليوم السبت، أن المبلغ المعتمد يتضمن تخصيص 185 مليون جنيه للمشروع الأول والمعنى باستكمال مركز الإصابات والطوارئ والذى من المنتظر افتتاحه فى يناير القادم، بالإضافة إلى 15 مليون جنيه لمشروع تطوير مبنى قائم لإنشاء وحدة الغسيل الكلوى بمستشفيات جامعة أسيوط، مشيرة إلى أن التكلفة الكلية للمشروع الأول بلغت حوالى 860 مليون جنيه.
وأكدت أن مشروع استكمال مركز الإصابات والطوارئ يمثل نقلة نوعية فى مجال الطوارئ فى المحافظة خاصة وفى الصعيد عامة، حيث تمتاز جامعة أسيوط بوجود الكوادر الطبية المتميزة مما يجعل مستشفياتها مركزا لطالبى الخدمة العلاجية فى كل محافظات الصعيد، ويتكون مشروع إنشاء مبنى مركز الإصابات والطوارئ من المستشفى والذى يضم 8 طوابق بخلاف الأرضى والبدروم بطاقة 478 سرير بخلاف غرف العمليات والعناية المركزة، ومبنى الجراحة الميكروسكوبية، والمبنى الخدمى للمستشفى، والنفق الرابط بين مستشفى الإصابات ومبانى مستشفيات جامعة أسيوط الأخرى.
وحول المشروع الثانى وهو مشروع تطوير مبنى قائم لإنشاء وحدة الغسيل الكلوى بمستشفيات جامعة أسيوط، أوضحت السعيد أن الوحدة تأتى بطاقة 76 جهاز غسيل كلوى بتكلفة 26 مليون جنيه، مشيرة إلى اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتجهيز الوحدة بوحدات معالجة الغسيل الكلوى والتجهيزات اللازمة لبدء تشغيلها فى يونيو 2022.
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