الإنتاج الحربى تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من «المصرية للهندسة والتكنولوجيا»

جدة - نرمين السيد - احتفلت وزارة الإنتاج الحربى بتخريج ثانِ دفعات الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة عن العام الدراسى (2020/2021)، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتم إجراء الاحتفال بمسرح قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى بمدينة السلام.





وأكد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال الحفل، أن وزارة الإنتاج الحربى تهتم إهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التعليم والتعليم الفنى بمصر من خلال مؤسساتها التعليمية المختلفة وتسعى لربط التعليم والبحث العلمى بالصناعة، معربًا عن تمنياته أن تستمر الأكاديمية فى تقديم نماذج علمية ومِهنية مشرفة من مهندسين ذوى كفاءة عالية فى المجالات الهندسية الحديثة بتخصصاتها المختلفة (الميكانيكية والكهربائية والكيميائية)، موضحًا أنه إلى جانب الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية يتم الاحتفال بطلبة الأكاديمية المتميزين بمختلف التخصصات الهندسية تقديرًا لتفوقهم ونجاحهم وإحتفاءًا بما قاموا بإنجازه خلال العام الدراسى الماضى.

كما تقدم الوزير "مرسى" بالتهنئة للأستاذ الدكتور فوزى إبراهيم على توليه مهام عمادة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، متمنيًا أن يُكمِل مسيرة النجاح وأن تشهد الأكاديمية المزيد من الخطوات التى تحقق لها هدفها فى أن تكون صرحًا شامخًا على أعلى مستوى من الكفاءة.

وشدد، على سرعة الانتهاء من إعداد ملف مشروع الجامعة الأهلية تحت مسمى "الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا" والتى ستكون إضافة جديدة لخطة الدولة للرقى بمنظومة التعليم العالى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لها.

وخلال الحفل قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بمنح الطلاب شهادات التخرج، كما تم تكريم المتميزين فى المجالات الثقافية والفنية والرياضية المختلفة، وقام طلاب الأكاديمية بتقديم عدد من العروض الفنية الهادفة التى تناقش قضايا هامة فى المجتمع.

من جانبه أثنى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الدور الذى تقدمه وزارة الإنتاج الحربى فى العملية التعليمية بجميع مراحلها موجها التهنئة للخريجين بيوم التخرج، الذى يحصدون فيه ثمار جهودهم طوال سنوات الدراسة، مؤكدًا أنهم مصدر فخر واعتزاز لآبائهم ووطنهم ومجتمعهم، الذين يعولون عليهم الكثير فى بناء مستقبله والمساهمة فى تطويره، والاستفادة من علمهم فى رفعة وطنهم.



وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن الوزارة تسعى دائمًا لأن تضم "الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة" نخبة متميزة من أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، كما تقوم بتأهيل طلابها علميًا وعمليًا وتوفر لهم فرص التدريب فى شركات الإنتاج الحربى المختلفة وتشجعهم على المشاركة فى المسابقات الدولية وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، لافتًا إلى أنه تم حث الطلاب على استكمال ما وصلوا إليه بالعمل الدائم على تنمية وصقل مهاراتهم فى مراحل حياتهم القادمة ومواكبة التطورات العالمية فى المجالات التكنولوجية المختلفة.