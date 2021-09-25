فيديو جراف-الدلتا الجديدة .. مشروع استراتيجى يحقق الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - يعد مشروع الدلتا الجديدة مشروع قومى عملاق يجرى تنفيذه على أرض الواقع بجدية شديدة، وبخطوات متسارعة، وظهرت بوادره من خلال مشروع "مستقبل مصر" الذى زاره الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً وتفقده للمساحات التى تم استصلاحها واستزراعها.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن المشروع أبرزها، بأن الرئيس اجتمع مع الحكومة لمناقشة التغذية الكهربائية، كما يقام المشروع على مساحة 2.2 مليون فدان، ويتضمن تكوين مجتمعات جديدة تتسم بنظم إدارة حديثة. وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من استزراع مليون فدان خلال عامين، ويعد المشروع قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، ويستهدف المشروع توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل. ويسعى إلى زيادة الرقعة الزراعية فى مصر، وتحقيق الأمن الغذائى لمواجهة تحديات الزيادة السكانية، كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجى بالقرب من الموانئ والمطارات.

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