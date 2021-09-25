السودان أمام "الأمم المتحدة": نرفض أى إجراء أحادى بشأن سد النهضة

أكد رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة، رفضه أى إجراء أحادى بشأن سد النهضة، وأعرب حمدوك عن استعداده لاستئناف المشاركة فى أى مبادرة تؤدى إلى حل سلمى لأزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن السودان يؤمن بعلاقات حسن الجوار.
وأشار حمدوك إلى أن التعبئة الأولى لسد النهضة كانت لها تأثيرات سلبية على السودان العام الماضى.
وأكد حمدوك أن حكومتنا عملت على رفع كل القيود في وجه إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين بمناطق النزاعات، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين الظروف الأمنية في دارفور وفقا للاتفاقيات الموقعة.
وأشار حمدوك إلى أن حكومتنا الانتقالية تسعى إلى تكريس المسار الديموقراطى وسيادة القانون، كما دعا حمدوك لاستكمال الإجراءات المكملة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
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