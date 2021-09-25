ليفربول في صدارة البريميرليج ومحمد صلاح يصل للهدف 100 مع ليفربول

تعادل فريق ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، مع مضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف لكل منهما، فى المواجهة المثيرة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الجارى 2021-2022.

وأحرز إيثان بينوك هدف التقدم لصالح فريق برينتفورد في الدقيقة 27 من زمن المباراة، بعدها نجح ديوجو جوتا في تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول من رأسية رائعة في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

وأحرز النجم المصرى محمد صلاح الهدف الثانى في شباك مضيفه برينتفورد بالدقيقة 54 من زمن المباراة، وذلك بعدما استعان الحكم بتقنية الفيديو "VAR".

ويحمل هذا الهدف رقم 100 للنجم المصرى مع ليفربول فى الدوري الإنجليزي، وذلك فى مباراته رقم 151 مباراة، بجانب تقديمه 38 أسيست لزملائه، منذ وصوله في صيف عام 2017 قادما من فريق روما الإيطالي في صفقة وصلت قيمتها إلى 42 مليون يورو.

وكان محمد صلاح قد وصل إلى هدفه رقم 100 في الدورى الإنجليزي، سواء مع ليفربول أو تشيلسي، بعد هدفه في مرمى فريق ليدز يونايتد، بالجولة قبل الماضية والتي حسمها الريدز بثلاثية نظيفة.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 5 أهداف ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، متساويا مع الثنائى جيمى فاردى نجم ليستر سيتى وميشيل أنطونيو مهاجم وست هام.

وأحرز فيتالي جانيلت هدف التعادل لصالح برينتفورد بالدقيقة 63 من زمن اللقاء، قبل أن ينجح كورتيس جونز بعدها بـ4 دقائق فى تسجيل ثالث أهداف الريدز، ثم عاد الفريق صاحب الأرض والجمهور ليتعادل من جديد بالهدف الثالث عن طريق يوان ويسا في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

وخاض ليفربول مواجهة برينتفورد بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: أليسون / خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فان دايك - ماتيب – روبرتسون / خط الوسط: فابينيو - جونز - جوردان هندرسون / خط الهجوم: ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح.

وينفرد ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن رباعى الوصافة تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتى وإيفرتون برصيد 13 نقطة لكل منهما، فيما يحتل برينتفورد المركز التاسع برصيد 9 نقاط.