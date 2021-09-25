/651912/مدير-إدارة-خدمة-الممولين-بالضرائب-لليوتيوبرز-والبلوجرز-اللي-فات-مات-فيديو
صرح محسن الجيار مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أن هناك نوعين من الضرائب في مصر، وهي الضرائب المباشرة التي تفرض على الدخل، وتفرض على الدخل الخاص بالممول، مثل الرواتب أو من خلال "اليوتيوب" الخاص به، أو مصدر دخل إلكتروني أو غير إلكتروني، وهناك دخل غير مباشر.
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وقال الجيار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المٌذاع على قناة صدى البلد: "أي ممول يمارس نشاطا ويحصل منه على إيراد، عليه ان يتوجه للمأمورية التابع لها ويفتح ملف ضريبي، ويستخرج رقم تسجيل، حتى يدفع الضريبة المستحقة عليه، والتي يطلق عليها ضريبة الدخل، ونحن لدينا في الوقت الحالي يمكن للممول أن يحتار ما بينهم حتى يتم محاسبته".
واضاف: "لن نحاسب على الفترات السابقة تماماً، اللي فات مات، الأمر الثاني أنه سيقوم بدفع ضريبة نسبية على إجمالي المكسب، والبداية من العام الحالي، والشريبة المستحقة على الـ 500 ألف جنيه لليوتيوبرز او البلوجرز قيمتها 2500 جنيه، وقمنا بحصرهم، وخاطبنا مصادر دخل هؤلاء من أجل حصر عملية الاقتصاد غير الرسمي
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