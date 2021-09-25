/651914/تحالف-الأحزاب-المصرية-يوافق-بالإجماع-على-إنشاء-منصة-لحقوق-الإنسان-صور

وافق تحالف الأحزاب المصرية بالإجماع خلال اجتماعه مساء اليوم برئاسة النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب إرادة جيل ، وذلك انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اقتراح الامين العام للتحالف المحاسب تيسير مطر ،على انشاء منصة حقوق الانسان داخل التحالف برئاسة الامين العام وعضوية رؤساء الاحزاب وعضوية رؤساء لجان حقوق الانسان باحزاب التحالف وعدد من الشخصيات العامة المهتمه بحقوق الانسان، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كما وافق المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية خلال مناقشة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، على فتح الباب لإنضمام أحزاب وكيانات اخري ويتم تشكيل هيئة مكتب لها على ان يكون أهدافها المتابعة والمشاركة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان من خلال مقترحات احزاب التحالف والرد على البيانات والتصريحات الكاذبة وانشاء مرصد لحقوق الانسان لتلقى اى شكاوى والتعاون والتواصل مع المجلس القومى لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب. تحالف الأحزاب المصرية يوافق بالإجماع على إنشاء منصة لحقوق الإنسان كان الاجتماع قد بحث آليات دور احزاب التحالف فى تنفيذ الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم ١١سبتمبر. يتضمن جدول الاجتماع توجية رسالة شكر من المجلس الرئاسى للتحالف للرئيس عبدالفتاح السيسى على اطلاق هذة الاستراتيجة وبحث مقترحات رؤساء الاحزاب بشان دور التحالف لتنفيذ هذة الاستراتيجة. كما يبحث الإجتماع آلية التواصل مع وزارة الصحة لتنظيم حملات تطعيم ضد فيروس كورونا بمقار الاحزاب وبحث الاحتفال بالذكرى ٥٨لنصر أكتوبر ودراسة تنظيم انشطة رياضيه بين شباب احزاب التحالف.

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