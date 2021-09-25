/651890/خاص-مصدر-بالزمالك-أسامة-نبيه-يعود-لمنصبه-بعد-مكالمة-حسين-لبيب-والإعلان-الرسمي-اليوم-عبر-قناة-النادي

يعود أسامة نبيه من جديد لنادي الزمالك، وذلك بعدما تلقى مكالمة هاتفية من حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن أسامة نبيه كان ينتظر مكالمة من حسين لبيب رئيس النادي، والذي كان قد وعد بحدوثها فور الإعتذار على ما بدر تجاه اللجنة والمدير الفني بد الرحيل عن النادي.

وأضاف المصدر" تم الإتفاق على عودة أسامة نبيه لتدريبات الفريق بالإسكندرية، ومعاونة باتريس كارتيرون، والتجهيز للموسم الجديد.

وتابع" قناة الزمالك سوف تقوم بالحديث على عودة أسامة نبيه مساء اليوم، خلال أحد برامج القناة، ثم يعود مجدداً لتدريبات الفريق خلال الساعات القادمة.

خاص.. جلسة أخيرة تفصل عودة أسامة نبيه للزمالك من جديد.. تفاصيل

يجمتع حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، اليوم داخل مقر النادي مع أسامة نبيه المدرب العام السابق لنادي الزمالك، والذي رحل بشكل رسمي قبل أيام بسبب أزمة المستحقات المالية الخاصة ببطولة الدوري المصري.

وعلم موقع دوت الخليج أن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تحدث مع مسئولي الفريق أمس السبت، وأكد لهم التمسك بعودة أسامة نبيه لنادي الزمالك من جديد، ولا يرغب بإضافة أي عناصر جديدة للنادي.

أسامة نبيه يعود للزمالك

وأكد كارتيرون أيضا أنه يريد عودة أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، والذي رحل إلى السعودية خلال الفترة الأخيرة، ليبتعد عن نادي الزمالك والرياضة المصرية مؤقتا.

وكانت هناك جلسة أمس جمعت باتريس كارتيرون وحسين لبيب وفاروق جعفر من أجل إختيار المدرب الجديد للزمالك والمساعد له، وسيتم خلال الساعات القادمة حسم أمور المدربين.

وهناك مكالمة هاتفية جمعت حسين لبيب رئيس الزمالك مع أسامة نبيه بالأمس، في ظل المحاولات من أجل إعادة أسامة نبيه من جديد لمساعدة كارتيرون.

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.