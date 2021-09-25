صلاح محسن يحرز الهدف الأول للأهلي في شباك إنبي بكأس مصر «فيديو»

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أحرز صلاح محسن الهدف الأول للنادي الأهلي، في شباك إنبي، خلال اللقاء الذي يقام حاليا ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن صلاح محسن من خلال أول لمسة له من ترجمة سيطرة الأهلي وتسجيل الهدف الأول مع مطلع الدقيقة 73.

وبدأ الهدف بتمريرة سحرية من لويس ميكيسوني، لتذهب إلى محمد مجدي أفشة، ومن لمسة واحدة تذهب لصلاح محسن، ليضعها على يمين حارس إنبي معلنا عن الهدف الأول.

التعادل السلبي ينهي أحداث الشوط الأول بين الأهلي وأنبي في كأس مصر

أنتهي منذ لحظات الشوط الأول من مباراة النادي الاهلي وانبي بنتية التعادل السلبي , في المباراة التي جمعت بينهما في دور ال16 من منافسات بطولة كأس مصر.

شهدت بداية الشوط الأول من المباراة سيطرة النادي الأهلي علي مجريات الامور حتي حصل محمد شريف علي ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة , سددها علي معلول ولكن تعلو عارضة الحارس محمود جاد.

إستمرت سيطرة النادي الأهلي في ظل حيوية أطراف الملعب محمود كهربا وأحمد عبدالقادر وقدرتهم علي تشكيل خطورة علي مرمي نادي إنبي.

وفي الدقيقة30 يضيع ابراهيم جلال اخطر فرص اللقاء بعد إنفراد تام بمرمي الشناوي ولكن ينقذها المدافع ايمن اشرف ببراعة.

لينتهي احداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين وإنتظار حسم اللقاء في مجريات الشوط الثاني من المباراة.

وكان النادي الأهلي قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق - بدر بانون- ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - اليو ديانج- محمد مجدي افشة - كهربا – احمد عبدالقادر

خط الهجوم: محمد شريف.

غيابات الأهلي

ويفتقد الاهلى الليلة الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود متولي وحسين الشحات بسبب الإصابة بجانب محمد محمود وناصر ماهر وجونيور أجاي، فيما سيعود المالى اليود يانج والمغربى بدر بانون للتشكيلة الأساسية مع الدفع بالصفقات الجديدة والمعارين.

يعقد مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات الأهلي، بالإضافة إلى الملفات الخاصة بفروع النادي المختلفة.