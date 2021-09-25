محافظ مطروح يبحث مقترح الأحوزة العمرانية لمدن الحمام والعلمين والضبعة وسيوة

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ مطروح خالد شعيب مع رؤساء المدن ومديرى المديريات والإدارات المعنية، مقترح مخطط الأحوزة العمرانية لمدن (الحمام، العلمين، الضبعة، وسيوة)، تحقيقا للاستقرار الاجتماعى للأهالى بالقرى والتجمعات.





جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، وأشرف إبراهيم السكرتير العام، وحاتم السبع السكرتير المساعد. ووجه المحافظ، فى بيان اليوم السبت، بضرورة الإسراع فى إنهاء مقترح باقى المدن مع الرصد الميدانى، وتحديد ما هو على أرض الواقع واستكمال كافة البيانات وحصر كثافة وعدد السكان والمنازل بكل تابع، تمهيدًا لمناقشتها النهائية قريبًا بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية والأجهزة التنفيذية المعنية مع أهمية تحديد مقترح الإدارات الهندسية بمجالس المدن، ومقترح إدارة التخطيط العمرانى بالديوان العام، وما هو على أرض الواقع بالفعل لعرضه على المجلس التنفيذى بالمحافظة لإقرار تلك الأحوزة.

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