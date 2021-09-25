الصحة: الموجة القادمة من كورونا ستكون أقل شراسة.. واللقاح قد يؤخذ بالأنف

جدة - نرمين السيد - حذرت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، تحذيرا عاجلا من ارتفاع نسبة الاصابة بفيروس كورونا فى مصر، خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا يوجد علاج لفيروس كورونا.





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج حضرة المواطن، على فضائية الحدث اليوم، أشارت الدكتورة نهى إلى أن مصر الآن من ضمن الثلاث دول الأكثر أمانا ضد فيروس كورونا، مؤكدة أن هذا جاء بسبب الجهود التى قامت بها مصر للتصدى للفيروس وتوفير لقاحات كورونا المختلفة.

وبينت أن مصر تشهد تطورات سريعة فى الإصابة بكورونا، حيث من المتوقع أن يكون هناك زيادة فى إصابات كورونا الفترة المقبلة، موضحة أن آخر تحديث تم على بروتوكول علاج فيروس كورونا، هو التعديل الخامس الذى تم قبل شهر، بإضافة نوع من العلاج عن طريق الأجسام المضادة.

وأضافت الدكتورة نهى عاصم، أن الموجة الحالية ستكون أقل شراسة، خاصة أن هناك نسبة من التلقيح بين المواطنين، متوقعة أن تكون أعداد الوفيات ودخول المستشفى أقل حدة من الموجات السابقة.

أما عن التطعيم بلقاح كورونا، فشددت مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، على أن تطعيمات فيروس كورونا تبدأ فى مصر من سن 18 سنة، أما الأقل من ذلك فيجرى دراسة تطعيمه، لكن لم يصدر بهم قرار حتى الآن.

ولفتت إلى أن اللقاحات فعالة فى التعامل مع تحورات فيروس كورونا، وعلى الجميع معرفة هذا الأمر، لكن رغم ذلك يجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعى وعدم التصافح والسلام باليد للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وواصلت حديثها بالقول: "ما زلنا فى طور الأبحاث لمعرفة هل ستكون التطعيمات باللقاحات ضد فيروس كورونا طويلة الأمد أم لا، ولكن فى الأغلب سيكون أخذ اللقاح بشكل موسمى والتطعيم عن طريق الأنف سيعطى حماية ضد نقل العدوى".

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