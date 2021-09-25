الآثار تختار عددا من القطع الأثرية للعرض فى المتاحف خلال سبتمبر الجارى

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى توزيع تلك القطع الأثرية:

المتحف المصرى بالتحرير:

يعرض مجموعة استثنائية من القطع الأثرية احتفالا بعيد الفلاح المصرى، تتضمن نماذج خشبية وجدت فى مقابر كبار الموظفين فى محافظة أسيوط وتمثل الأنشطة الزراعية المختلفة، أحدها من عصر الأسرة السادسة ويمثل رجل يقوم بعزق الأرض، وآخر يمثل الحرث ونموذج ثالث لحمل الغلال.

مما يعرض أدوات مصنوعة من الخشب وتمثال المحراث والمجرفة، ونماذج صغيرة لأدوات زراعية مصنوعة من البرونز مثل الفأس والمحراث والمعول ترجع إلى عصر الدولة الحديثة.

متحف الفن الاسلامى:

يعرض لوحة من الرخام من العصر المملوكى، على شكل محراب يتدلى منه مشكاه وعلى جانبيه شمعدانين.

متحف الفن القبطى:

يعرض قنينة على وجهيها القديس مينا رافعا يديه وعلى جانبيه جملين وصليبين على جانبى رأسه، وهى صنعت لحفظ الماء المبارك الذى كان ينبع من عين ماء يعتقد أنها تشفى من الأمراض.

متحف قصر محمد على بالمنيل:

يعرض قطعة نسيج من كسوة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بها كتابات داخل شريطين يفصل بينهما كتابات بخط أكبر تقرأ ( الصلاة والسلام عليك يا رسول الله).

الشريط العلوى به كتابه تقرأ ( اللهم صلى وسلم على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين ).

أما الشريط السفلى تقرأ (رضى الله على أبى بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة ).

متحف الإسكندرية القومى:

يعرض رأس تمثال للملك إخناتون مصنوع من الحجر الرملى، ويظهر الملك وهو يرتدى التاج والصل الملكى.

المتحف اليونانى الرومانى:

يعرض "مسرجة" من الفخار، ترجع إلى القرن الثانى قبل الميلاد، وصممت على شكل منارة الإسكندرية.

متحف المجوهرات الملكية:

يعرض مكحلة، من مجموعة الأمير محمد على توفيق، مصنوعة من الذهب على شكل علبة مخروطية تتكون من قاعدة وغطاء، تتصل القاعدة بالغطاء بسلسلة من الذهب بها حليات على شكل كرات صغيرة وتنتهى بجريدة طويلة من الذهب، المكحلة بداخلها بقايا كحل.

متحف آثار مطروح:

يعرض عملة برونزية ترجع إلى القرن الثانى الميلادى، وهى للإمبراطورة فوستينا زوجة الإمبراطور ماركوس أوريليوس.

متحف ركن فاروق بحلوان:

يعرض لوحة بالألوان المائية لآية مكتوبة بخط اليد، ترجع للقرن 20م.

متحف الشرطة القومى بالقلعة:

يعرض غدارة من الصلب ذات ثلاثة مواسير، ترجع إلى العصر العثمانى، لها مقبض مصنوع من الخشب ومطعم بزخارف نباتية وفضية.

متحف المركبات الملكية:

يعرض عربة سبت صغيرة، فرنسية الصنع، ترجع لعهد الخديوِى عباس حلمى الثانى، سميت بهذا الاسم لصنعها من الخيزران المجدول، وهى معلق عليها شمسية، وكانت تستخدم لتنزه الأميرات الصغيرات فى حدائق قصر المنتزة.

متحف جاير آندرسون:

يعرض صورة زيتية متعددة الألوان لفتاة واقفة تدخن النرجيلة داخل غرفة تطل على حديقة والصورة داخل إطار من الخشب الأسود.

متحف إيمحتب بسقارة:

يعرض تمثالا من البرونز للمعبود أوزوريس رب العالم الأخر عند المصرى القديم من العصر المتأخر.

متحف مطار القاهرة الدولى 3:

يعرض "تمثال بسماتيك سانيت" المشرف على كل عمال الملك فى بيت الذهب والفضة، والتمثال مصنوع من الشيست، يرجع إلى عصر الأسرة 27، ويصور بسامتيك سانيت وهو جاثيا على ركبتيه يقدم ناووس يحتوى على تمثال المعبود أوزيريس.

متحف السويس القومى:

يعرض تمثالا للكاتب "سنبو" وهو جالسا يرتدى نقبة طويلة تغطى أرجله المتربعة. يرجع إلى عصر الدولة الوسطى، مصنوع من الحجر الجيرى.

متحف آثار الاسماعيلية:

يعرض جزءا من أوستراكا من العظم الحيوانى عليها كتابات بالخط العربى مكونة من أربع أسطر بالمداد الأسود، وترجع إلى العصر الإسلامى.

متحف آثار طنطا:

يعرض تمثالا من البرونز للمهندس والطبيب والحكيم المصرى، إيمحتب وهو جالسا على كرسى، حليق الرأس ويرتدى نقبة طويلة، وقد نشر برديه على فخذيه أمسك طرفيها بكلتا يديه، التمثال مزود بقاعدة كتب على مقدمتها إسم إيمحتب مفقود جزء منها.

متحف شرم الشيخ:

يعرض قطعة فريدة من آثار الملك توت عنخ آمون تمثل الملك يعتلى فهد من الخشب المغطى باللون الأسود، ويعتبر الفهد وسيلة يعبر بها الملك الشاب ظلام عالم الموتى إلى الخلود حيث كان الفهد الأسود رمزاً للعالم الآخر وسماء الليل له عينان من الذهب تمكنانه من الرؤية فى الظلام.

متحف الغردقة

يعرض تمثالا من الجرانيت الأحمر للكاتب "رع -حتب"، فى وضع الجلوس، يده اليسرى مبسوطة، واليد اليمنى تقبض على لفة البردى، كما تظهر تفاصيل الوجه واضحة، وتحديد العين باللون الأسود.

متحف سوهاج القومى:

يعرض 10 بطاقات صغيرة من العظم، بكل واحده ثقب، وعليها نقش لطائر صغير من نهاية عصر ما قبل الأسرات.

متحف الأقصر:

يعرض لوحة من الجرانيت الوردى للملك أمنحتب الثانى، تصوره متباهيا بمهارته كمحارب ذو كفاءة بدنية عالية حيث يقوم بإطلاق سهامه على هدف نحاسى من عصر الأسرة الثامنة عشر من الدولة الحديثة.

متحف التحنيط بالاقصر:

يعرض تمثالا للمعبود ازوريس إله العالم الآخر، حيث ربط المصرى القديم بينه وبين الفيضان السنوى للنيل لذا كان أيضا رب الزراعة والخصوبة والبعث.

متحف أسوان:

يعرض تمثالا من الجرانيت الوردى للملك تحتمس الثانى، يرجع إلى عصر الدولة الحديثة.

متحف النوبة:

يقدم تمثال مصنوع من حجر النيس للملك خفرع، يرجع إلى عصر الدولة القديمة.

متحف تل بسطا:

يعرض خاتما ذهبيا يحليه من الأعلى جعران من الذهب مطعم بالقاشانى وعلى باطن الجعران الذهبى اسم الإله آمون بنقش غائر.

متحف كفر الشيخ:

يعرض نموذجا لمركب ملونة من الخشب عليها مجموعة من البحارة، ترجع إلى عصر الدولة القديمة.

متحف آثار كوم أوشيم بالفيوم:

يعرض طبقا مصنوعا من الخزف عليه زخارف وأشكال هندسية مختلفة على شكل مسدسات ومثلثات باللون الأصفر والأخضر والأسود، يرجع للعصر المملوكى.

متحف آثار بنى سويف القومى:

يعرض تميمة من الحجر الجيرى على هيئة المعبودة إيزيس جالسة تحمل طفلها حورس على قدميها، وترجع إلى عصر الدولة القديمة.

متحف ملوى:

يعرض رأس تمثال للملكة " حتشبسوت"، ترتدى غطاء النمس، ومصنوع من الجرانيت الوردى.

متحف آثار الوادى الجديد:

يعرض مسرجة من الفخار من العصر القبطى عليها زخارف نباتية وهندسية.