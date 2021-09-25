الضرائب: البلوجرز واليوتيوبرز يصنفون كمهن حرة

جدة - نرمين السيد - أكد طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، اليوم السبت، أنه تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل مصلحة الضرائب بهدف حصر وتتبع هذه الأنشطة، لافتًا إلى أن التجارة الإلكترونية أصبحت تمثل جانب كبير من التعاملات داخل المجتمع وصاحب على انتشارها الظروف المصاحبة لجائحة كورونا.





ولفت "عبد السلام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، إلى أن عملية إنشاء وحدة للتجارة الإلكترونية يأتى فى إطار رؤية متكاملة من الدولة ممثلة فى مصلحة الضرائب لدمج الاقتصاد غير الرسمى بالرسمى.



وذكر "عبد السلام"، أن الدولة قامت على مستوى التشريعات بإصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يعطى العديد من المزايا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى والتى تصل لحد الإعفاء من الضريبية عن كل السنوات السابقة بمجرد التقدم لجهاز تنمية المشروعات لتوفيق أوضاعهم.

وأضح أن كل إجراءات الميكنة والتحول الرقمى التى تمت فى مصلحة الضرائب فى السنوات السابقة كان الهدف منها الرقابة على المجتمع، ومحاصرة الاقتصاد غير الرسمى والأهم من ذلك تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات.

وأشار مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، إلى أن البلوجرز واليوتيوبرز يصنفون كمهن حرة ولذلك يمكن محاسبتهم ضريبيًا وفقًا لدخلهم من المنصات الإلكترونية.