ولفت "عبد السلام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، إلى أن عملية إنشاء وحدة للتجارة الإلكترونية يأتى فى إطار رؤية متكاملة من الدولة ممثلة فى مصلحة الضرائب لدمج الاقتصاد غير الرسمى بالرسمى.
وذكر "عبد السلام"، أن الدولة قامت على مستوى التشريعات بإصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يعطى العديد من المزايا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى والتى تصل لحد الإعفاء من الضريبية عن كل السنوات السابقة بمجرد التقدم لجهاز تنمية المشروعات لتوفيق أوضاعهم.
وأضح أن كل إجراءات الميكنة والتحول الرقمى التى تمت فى مصلحة الضرائب فى السنوات السابقة كان الهدف منها الرقابة على المجتمع، ومحاصرة الاقتصاد غير الرسمى والأهم من ذلك تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات.
وأشار مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، إلى أن البلوجرز واليوتيوبرز يصنفون كمهن حرة ولذلك يمكن محاسبتهم ضريبيًا وفقًا لدخلهم من المنصات الإلكترونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الضرائب: البلوجرز واليوتيوبرز يصنفون كمهن حرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.