الزراعة: الدولة تسعى لإنجاح منظومة القطن لأهميتها وعوائدها الاقتصادية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور محمد القرش، إن الدولة المصرية تسعى لإنجاح منظومة القطن لأهميتها وقيمتها العالمية وعوائدها الاقتصادية.





وأوضح متحدث الزراعة، فى اتصال هاتفى مع برنامج (صالة التحرير) الذى تقدمه الإعلامية رشا مجدى، عبر فضائية (صدى البلد)، مساء اليوم السبت، أن مصر حصلت على شهادة دولية تؤكد مطابقة القطن المصرى للمواصفات العالمية، وأنه لأول مرة يتم التوسع فى زراعة القطن طويل التيلة فى كثير من المحافظات بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزراعته وبتكرار التجربة الموسم الجارى للعام الثانى على التوالى، بعد تقييم نتائج التجربة الأولى.

وتابع: "مصر نجحت فى زراعة القطن قصير التيلة بقيمة 15 قنطارا للفدان، وأطمئن المستثمرين عند شرائهم للأقطان المصرية" مؤكدا أن مصر تعمل منذ وقت طويل فى مجال تطوير صناعة القطن بشكل كبير؛ بما يحقق نفعا وعائدا على الفلاح والدولة.

وأضاف: نحاول استغلال الأصول المملوكة لدينا من المواد الخام وتطويرها، كما أننا قمنا بزراعة ألفى فدان أقطان ملونة؛ وهو ما يقلل من حجم الصبغات؛ ونحن أيضا من أوائل الدول التى نجحت فى هذه المنظومة.