الآثار تنظم جولة لـ 30 أسرة من الصم وضعاف السمع

جدة - نرمين السيد - نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى بوزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع مركز "ابيلتى" للدراسات والتدريب أولى جولات برنامج الآباء من ذوى الهمم لـ 30 أسرة من الصم وضعاف السمع، تحت عنوان "بالإشارة هتعرف تاريخ الأجداد".





جاءت هذه الجولة فى إطار الدور التوعوى والمجتمعى، الذى تقوم به وزارة السياحة والآثار لتعريف ذوى الهمم بتراثهم الحضارى والمواقع السياحية والأثرية المختلفة فى مصر.

وقالت مدير إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى الدكتورة رشا كمال، إن هذا البرنامج يهدف إلى تنمية الوعى السياحى والأثرى والتعرف بالتراث وتعزيز الانتماء كخطوة فى طريق التنمية المستدامة.

وتضمنت الجولة زيارة للآثار الموجودة بشارع المعز ومجموعة قلاوون والظاهر برقوق وحمام إينال وبيت السحيمى وسبيل السلحدار.

وفى نهاية الجولة، جرى تنظيم ندوة تثقيفية بقبة الغورى عن "قبول الآخر"، و ذلك على هامش الاحتفال باليوم الدولى للسلام والذى أقرته منظمة الأمم المتحدة ليكون يوم 21 سبتمبر من كل عام.

وفى سياق متصل، اختتمت إدارة الوعى الأثرى بقطاع الآثار المصرية بدمياط برنامجها للنشاط الصيفى والذى تنظمه خلال الإجازة الصيفية لطلاب المدارس، تنظيم حفل تتويج ملكى للأطفال المشاركين بالبرنامج على ضفاف النيل بمدينة عزبة البرج و ذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة.

وقال رضا صالح مدير المنطقة، إن البرنامج الصيفى تم تنظيمه بالتنسيق بين قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار وإدارة الوعى الأثرى بدمياط، حيث تضمن مجموعة من ورش العمل والندوات الثقافية للأطفال بعدد من مكتبات مصر العامة بدمياط ومنها ورش عمل عن مركب الملك خوفو، والرسم والتلوين، والأهرامات المصرية، والحلى والزينة عند المصريين القدماء وغيرها.

كما تضمن البرنامج ايضا ندوة توعوية عن دور المرأة فى المجتمع المصرى القديم.

وقالت داليا جودة مسئول الوعى الأثرى بدمياط، إن حفل الختام كان بمن بطولة رواد المكتبة من الأطفال الذين ساعدوا فى تجهيزات الحفل بكل حب وشغف للحضارة المصرية وأداء اكثر من رائع للوصول بالحفل النهائى بهذا المستوى الذى نال استحسان جميع الحضور.