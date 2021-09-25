‫سامح شكرى يؤكد تقدير مصر لجهود أمين الأمم المتحدة فى حفظ السلم...

أكد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى،‬⁩ ⁧‫تقدير مصر‬⁩ لجهود الأمين العام لمنظمة الأمم المُتحدة أنطونيو جوتيريش، في حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز عمل المنظمة الأمُمية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده شكري مع الأمين العام للأمم المتحدة في ختام زيارته الحالية إلى ⁧‫نيويورك‬⁩؛ حيث شارك في الشق الرفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ إن الوزير وجوتيريش، ناقشا أبرز القضايا على أجندة عمل الأمم المتحدة.

وكان شكرى قد التقى - قُبيل مغادرته نيويورك - بأعضاء بعثة مصر الدائمة بالامم المتحدة ولفيف من الدبلوماسيين بالبعثات المصرية في الولايات المتحدة.

وأثنًى الوزير - خلال اللقاء - على الجهد الذي بُذل للتحضير لمشاركة مصر في افتتاح أعمال الشق رفيع المستوي للدورة 76 للجمعية العامة، وما صاحبها من لقاءات وفعاليات جانبية هامة.

يذكرأن، أكد وزير الخارجية سامح شكرى، على عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده شكرى اليوم السبت، مع وفد من اللجنة اليهودية الأمريكية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن الوزير استعرض - خلال اللقاء - رؤية مصر تجاه أبرز قضايا المنطقة، وتحركها الدوؤب لإحياء مسار السلام سعيًا نحو تحقيق السلام الشامل ودعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.