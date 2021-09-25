/651919/الصحة-العالمية-تعتمد-علاج-جديد-لـكورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه قد تم اعتماد استخدام توليفة من دواءى «كاسيريفيماب - إيميفيماب»، كعلاج ثالث ضد «كوفيد- 19» للمصابين الذين يعانون من أمراض سابقة والذين قد يعانون من أعراض شديدة جراء الإصابة به.

دوت الخليج

الصحة العالمية تعتمد علاج جديد لـ«كورونا»

هذا وكشفت دراسة صينية عن أن 142 نوعًا من فيروسات «كوفيد» من الخفافيش، مرتبطة بالفيروس الذى تسبب فى تفشى «سارس» قبل نحو عقدين من الزمن، ولكن لا أحد منها مرتبط بشكل وثيق بالفيروس الذى تسبب فى «كوفيد- 19»، وفقًا لما أفادت به صحيفة «ساوث تشاينا مورننج بوست.

دراسة جديدة بطب نيويورك تؤكد انتقال اللقاح المضاد لكورونا للأطفال

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أكدت على أنه سيجرى العمل «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتلقى اللقاحات فى نفس اليوم، لمدة شهر.

هذا وكان فى وقت لاحق، قد توصلت دراسة جديدة لكلية الطب بجامعة نيويورك إلى أن النساء اللواتى يتلقين لقاحًا مضادًا لكورونا أثناء الحمل، ينقلن مستويات عالية من الأجسام المضادة إلى أطفالهن.

والجدير بالذكر، سبق أن أعلنت وزارة الصحة استمرار العمل بحملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لمدة شهر، لتشجيع المواطنين ومساعدتهم فى التسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة لتلقى اللقاح فى نفس اليوم.