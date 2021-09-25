/651920/اللواء-مجدي-السمري-تصنيع-الترامادول-يحدث-فى-بير-السلم-ونحاصر-كافة-المنافذ

تحدث اللواء مجدي السمري، مساعد وزير الداخلية، عن مهام الداخلية المنجزة فى مجال تجارة الأقراص المخدرة، مؤكدًا على أنه يجري حملات متواصلة من قبل قوات الأمن لضبط مهربي وتجار المخدرات.

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اللواء مجدي السمري: نحاصر كافة منافذ بيع وتجارة المواد المخدرة

وتابع مساعد وزير الداخلية، اللواء مجدي السمري، حديثه خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، على قناة صدى البلد:" مصر قامت بإدراج التارمادول ضمن المخدرات في عام 2012.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، اللواء مجدي السمري، المدير السابق لمكافحة المخدرات:" محاولات تهريب المواد المخدرة تكون من خلال المنافذ الشرعية للبلاد، ويتم ضبطها فى معظم الأوقات.

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مسؤول أمني سابق: الداخلية تحاصر تجار المواد المخدرة

واستكمل مساعد وزير الداخلية، اللواء مجدي السمري، حديثه قائلًا:" عند محاصرة وضبط كافة المحاولات الخاصة بدخول الأقراص المخدرة إلى مصر، يتم تصنيع فى بير السلم، مثل الترامادول، ولكن جهاز الداخلية يقف أمامهم بالمرصاد، ويجري السيطرة عليه.

وفيما يتعلق بمحاصرة التجار الذين يحاولون توزيع المواد المخدرة، أكد مساعد الوزير، أنه يجري التنسيق بين القوات المسلحة والشرطة على الحدود المصرية سواء من الغرب أو الجنوب.