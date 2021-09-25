فيديوجراف.. اهتمام رئاسى برفع كفاءة منظومة الخدمات البترولية والتنقيب

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس برفع كفاءة منظومة الخدمات والمنتجات البترولية، والتوسع فى الاستثمارات الخاصة بقطاع البترول. هدفت التوجيهات الرئاسية لتعزيز دعم الاقتصاد الوطنى وتأمين حاجة السوق المحلى، كما تابع الرئيس السيسى موقف التعاون مع شركات البترول العالمية فى البحث والتنقيب.

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