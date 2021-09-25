/651924/السودان-نتعرض-لأضرار-بسبب-سد-النهضة-ونرفض-الاجراءات-الأحادية-الأثيوبية

دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمته، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا ان بلاده واجهت بعضًا من الأضرار بسبب سد النهضة الإثيوبي مؤخرًا.

وقال حمدوك أن بلاده مستعده لاستئناف المشاركة في أي مبادرة تؤدي إلى حل سلمي لأزمة سد النهضة، مؤكدا أن السودان يؤمن بعلاقات حسن الجوار.

وأشار عبد الله حمدوك إلى أن السودان عازم على مواصلة العمل لتحسين الأوضاع الأمنية في دارفور، متحدثًا عن الحكومة الانتقالية تواصل مسيرتها نحو المسار الديمقراطي.