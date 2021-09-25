/651925/ننشر-نص-بيان-تحالف-الاحزاب-المصرية-بشأن--الاستراتيجية-المصرية-لحقوق-الانسان

أصدر تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 40 حزبا سياسيا برئاسة النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ رئيس حزب إرادة جيل امين عام التحالف بيان بشان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أكد فيه ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها السيد الرئيس هو احد محاور ومتتطلبات الجمهورية الجديدة وان الانسان المصرى هو الهدف والمبتغى وهو الغاية والوسيلة وان حرية الانسان المصرى وكرامته من الحقوق الدستورية التى لايمكن المساس بها.

واكد التحالف ، ان هذة الاستراتيجية الوطنية تستمد جذورها من تاريخ عريق وحضارة انسانية علمت العالم المبادئ السامية خاصة ان مصر كانت من اوائل الدول التى ساهمت فى صياغة الاعلان العالمى لحقوق الانسان وانها لم تترك محورا الاشملته سواء فى مجال الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

نص بيان تحالف الاحزاب المصرية بشأن الاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان

كما إن تلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان انطلقت من ارادة مصرية وقناعة وإيمان ومن خلال أطر تشريعيةتتواكب مع الجمهورية الجديدة وليس تلبية لاى مطالب خارجية ونؤكد أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد اهتماما غير مسبوق بحقوق الانسان بمفهومها الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والمفهوم الشامل الأوسع لا يتوقف عند حقوق الإنسان بالمفهوم المنحصر في المحكوم عليهم قضائياً سواء كانجنائياً او خلافه – لكن المفهوم الشامل هو:

تمكين المرأه والشباب سياسيا واجتماعيا حق من حقوق الانسان وجود 1600 منظمه مجتمع مدنى تعمل بحريتها حق من حقوق الانسان الحياة الكريمة و تطوير العشوائيات والريف وتوافر السلع الاساسيه للمعيشه حق من حقوق الانسان ،وجود شبكه طرق ممهده ومتميزة للتنقل ووسائل النقل والطاقه والمياه حق من حقوق الانسان ،الشعور بالامن والأمان في ظل وجود شرطة قويه وجيش قوى يحققان الامن والامان للمواطن وللدوله حق من حقوق الانسان

وجود رعايه صحيه وتوفيرها للمواطن وايجاد العلاج بسعر مناسب واحيانا بالمجان حق من حقوق الانسان

تأمين مستقبل المواطن بالتكافل والكرامه حق من حقوق الانسان

امكانيه تقديم المواطن لاى شكوى ضد اى منصر بحريه تامه حق من حقوق الانسان

ما رأيناه فى العفو عن الغارمات بمبادرة رئيس الجمهويه حق من حقوق الانسان

العادله الناجزة حق من حقوق الانسان

الاهتمام بذوى الهمم وابناء الشهداء ومصابى العمليات الارهابيه حق من حقوق الانسان لا يشعر بها الا من يعايشها

حريه الصحافه والاعلام وحق المواطن فى المعرفه حق من حقوق الانسان

وغيرها من حقوق الإنسان في التعليم والأهم هو حرية الرأي والتنافس علي السلطة سواء كانت تشريعية او شيوخ او غيرها فهناك العديد من حقوق الإنسان لا يمكن ان تختذل في حق او اتنين.

وهذا ما أراد ان يتحدث عنه السيد الرئيس في الإستراتيجية.

وعلي الرغم من الحرب التى تخوضها الدولة المصرية ضد الإرهاب نجد ان اصحاب الرأي والسياسة و الاحزاب السياسية تتمتع بحرية كاملة فى ممارسة انشطتها ونحن كاحزاب مصرية شهود على ذلك الى جانب الحق فى الامن والامان بفضل جهود قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية وخاصة جهاز الامن الوطنى.

فيجب عندما نتحدث عن حقوق الانسان فى مصر ان يقدر حجم التهديدات والمخاطر الاقليمية التى تواجه مصر حاليا ووجودها وسط منطقة مضطربة أمنيا وتزايد نشاط جماعات الإرهاب والتطرف التى تستهدف مصر وشعبها

بيان تحالف الاحزاب المصرية بشأن الاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان

ووجه التحالف التحية الي الرئيس عبدالفتاح السيسى على اطلاق هذة الاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان وخاصة تأكيده على قضية الاختيار واحترام من يعتقد ومن لايعتقدواحترام الرأى والراى الاخر وصدور قانون بناء وترميم الكنائس والذى أدى إلى بناء وترميم ١٨٠٠كنيسة مصرية منذ صدوره

وأكد التحالف ان مصر دولة كبيرة وصاحبة حضارة عمرها ٧الاف سنه وتعى جيدا التزامانها تجاه مواطنبها ولا تقبل ان تتلقى دروسا من منظمات مشبوهة وترفض اى محاولة لتسيس حقوق الانسان لصالح جماعات إرهابية لفظها الشعب المصرى ولم ولن تعود مرة أخرى فى ظل الدولة المصرية المدنية الحديثة والجمهورية الجديدة

ويجب علي أصحاب المؤسسات الحقوقية أن تضع في اعتبارها المبادئ والأصول المصرية والعادات والتقاليد الإجتماعية والدينية وما يتناسب معنا وما لا يتناسب ، فليس كل ما يحدث في الخارج من زواج للمثليين وغيرها يجب ان يحدث في مصر فلكم أرائكم وعاداتكم ولنا أرائنا وعادتنا.

وانطلاقا من هذة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وتفعيلا لدور تحالف الاحزاب المصرية فان المجلس الرئاسى للتحالف وافق بالإجماع على اقتراح الامين العام للتحالف المحاسب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل وعضو مجلس الشيوخ على انشاء منصة حقوق الانسان داخل التحالف برئاسة الامين العام وعضوية رؤساء الاحزاب وعضوية رؤساء لجان حقوق الانسان باحزاب التحالف وعدد من الشخصيات العامة المهتمه بحقوق الانسان بفتح الباب لإنضمام أحزاب وكيانات اخري ويتم تشكيل هيئة مكتب لها على ان يكون أهدافها المتابعة والمشاركة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان من خلال مقترحات احزاب التحالف والرد على البيانات والتصريحات الكاذبة وانشاء مرصد لحقوق الانسان لتلقى اى شكاوى والتعاون والتواصل مع المجلس القومى لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب والشيوخ.

تحيا مصرعاش الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية للقوات المسلحة والشرطة الباسلة تحالف الاحزاب المصريه.