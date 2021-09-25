جدة - نرمين السيد - تحدث وزير الخارجية سامح شكرى، حول اللقاء الأول الذى جمعه بوزير الخارجية السورى فيصل المقداد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا على أهمية الحفاظ على مقدرات الشعب السورى والخروج من الأزمة.





وقال شكرى فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، اليوم السبت: التقيت مع وزير الخارجية السورى فيصل المقداد للتباحث عن حلول للخروج من الأزمة السورية كون الشعب السورى وسوريا عزيزة علينا وما تعرض له من أضرار وقتل وتشريد وتدمير خلال العشر سنوات الماضية أمر يؤلم كل عربى. وأضاف شكرى "بعد أن هدأت المعارك العسكرية يجب أن يكون لنا دورًا فى التواصل بغية استكشاف ما هى الخطوات اللازمة للحفاظ على مقدرات الشعب السورى والخروج من هذه الأزمة واستعادة سوريا موقعها كطرف فاعل فى الإطار العربى، وهذا بالتأكيد له عدة اعتبارات مرتبطة بقرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولى". وأوضح شكرى "ما يعنينا الآن هو الامتثال لقرارات مجلس الأمن وأن يكون هناك تفاهم بين الدول الفاعلة والأطراف المؤثرة فى أن تطلع الحكومة السورية تجاه شعبها لخدمة مصالحهم وأن يعود النازحين من اللاجئين وهذه أمور يجب التعرف عليها من خلال رأى الحكومة السورية والأطراف الفاعلة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. شكرى: بحثت مع وزير خارجية سوريا حلول الخروج من الأزمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.