جدة - نرمين السيد - يقدم الزميل كريم شعبان، بثًا مباشرًا عبر خاصية "لايف دوت الخليج"، يتضمن الحديث عن خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات فى مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الصدد.





ويتناول البث الحديث عن إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية فى سبتمبر 2022، بالتعاون مع شركة صينية، مرورا بالنتائج الإيجابية التى تعود على المواطن المصرى، جراء توطين هذه الصناعة المهمة، وخصوصا انخفاض أسعار السيارات وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباشر- انخفاض فى الأسعار.. مصر توطن صناعة السيارات و2022 البداية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.