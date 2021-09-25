وزير التعليم تعلن عدد أيام الحضور في المدارس خلال العام الدراسي المقبل...

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد أيام الحضور في المدارس العام الدراسي المقبل 2021-2022، موضحا أن الدراسة حضورية في المدارس، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد، حيث تم إعلان تفاصيل المناهج الجديدة، وتم التأكيد على جميع المدارس بضرورة تسليم الطلاب الكتب الدراسية من أول أيام الدراسة.

وأضاف «شوقي» في بيان له، أن عدد أيام الحضور في المدارس العام الدراسي المقبل 190 يوما، مؤكدا أن العام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ 9 أكتوبر المقبل لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، موضحا أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تسجيل الحضور والغياب اعتباراً من أول أيام الدراسة.

أيام الحضور في المدارس العام الدراسي المقبل تستمر لمدة 34 أسبوعا

وتابع وزير التربية والتعليم، أن أيام الحضور في المدارس العام الدراسي المقبل تستمر لمدة 34 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسي الأول، و97 يوما للفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، تعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أن إجازة نصف العام الدراسي تبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 حتى يوم الخميس الموافق 17 من نفس الشهر، لافتا إلى أن امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، تبدأ يوم السبت الموافق 7 مايو 2022 وامتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022.

وأوضح «شوقي»، أنه تم الإعلان عن تفاصيل منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد، مؤكدا أن المنهج يهتم بتنمية مهارات الطلاب على الفهم لمخرجات التعلم، لافتا إلى أنه تم توفير منصات تعليمية مكثفة للتدريب على فهم المقررات الجديدة.