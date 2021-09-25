مصر: الكونغو قدمت مستندا بشأن سد النهضة لطرحه على الأطراف الثلاثة

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنه تم الانتهاء من اللقاءات في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه التقى بالسكرتير العام، ونقل له تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتزازه بالجهود التي يبذلها، في إطار التوافق على الكثير من التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، وخاصة جائحة كورونا وتغير المناخ. وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "on": "فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، اهتميت بتوضيح ما وصلنا إليه، وتطلعنا للوصول لاتفاق قانوني ملزم، وما نتعرض له من مواقف أثيوبية متعنتة، نحن نضع ثقتنا في الرئاسة الإفريقية والكونغو، لاستئناف المفاوضات، وكانت هناك زيارة لوزير خارجية الكونغو قدم خلالها مستندا لطرحه على الأطراف الثلاثة، لتقييمه لأي مدى يصلح أن يكون أساسا لاستئناف المفاوضات عليه، وجاري في إطار المؤسسات المصرية المعنية دراسة هذا المستند حتى يتم تقييمه والإجابة على الجانب الكونغولي، وليس هناك دعوة للتفاوض بتاريخ محدد".

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