فرج عامر واصفاً أداء التحكيم خلال لقاء سموحة وبيراميدز: حكام مدارس والأداء كارثة

/651927/فرج-عامر-واصفا-أداء-التحكيم-خلال-لقاء-سموحة-وبيراميدز-حكام-مدارس-والأداء-كارثة

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه مستاء للغاية بما حدث من الحكم أمين عمر خلال لقاء بيراميدز بكأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريخات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" لماذا تم غلغاء تقنية الفيديو خلال مباريات كأس مصر فكان لابد من تواجدها، وما حدث هو مهزلة كبيرة، لأنه لابد أن تستكمل البطولة بتقنية الفيديو".

وتابع" خلال مباراة سموحة في الدوري لتحديد المركز الثالث والرابع بالدوري، وتمكنوا من عدم صعودنا لبطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم القادم".

وزاد" ما يحدث هو تحكيم مدارس، وإلغاء تقنية الفيديوأمر غير مفهوم وغير محبب للغاية، والهدف الأول لبيراميدز فاول واضح".

وأردف" الهدف الثالث لفريق بيراميدز من كارثة واضحة، وركلة جزاء من وحي الخيال، وتقنية الفيديو دائما كانت تقوم بإظهار هذه الأخطاء".

واختتم" أمين عمر تم إستبعادة من قائمة الحكام المرشحين لكأس العالم القادمة 2022، وهذا الأمر له تأثير كبير على الحكم ولابد من إبعادة عن المباريات بسبب عدم تركيزة".

فرج عامر يحسم مصير صفقة مهاجم الدوري الإسباني.. تفاصيل

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن انضمام صفقة قوية أمس السبت لصفوف الفريق الأزرق لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”رفضنا اتمام الاتفاق مع لاعب الدوري الاسباني ( الصفقة التاريخية) بالرغم من عدم تحمل نادي سموحة اي اعباء مالية سواء اعارتة او قيمة عقدة الذي وافق علي ان يكون موسم واحد ، سبب الرفض هو رغبة اللاعب في الحصول علي مزايا في الاعاشة وبوليصة تامين خاصة طوال تواجدة وحراسة وسائق خاص وهو ما لا يحصل علية اي لاعب في الفريق ، وهو مبدء مرفوض لدينا”.

أعلن النادى الأهلي عن تعاقده مع حسام حسن رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم قادماً من نادي سموحة السكندري، بعد الإعلان عن صفقاته الأولى الثلاثه، بأول صفقة بكريم فؤاد، وبعده بيرسي تاو، وميكويسوني.

فرج عامر ينتقد أمين عمر

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.