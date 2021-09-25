/651928/فرج-عامر-أحمد-مجاهد-سبب-إبعادنا-عن-المشاركة-في-بطولة-الكونفدرالية-ويتم-عقابنا-لأننا-صوت-الحق

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن أمين عمر حكم مباراة بيراميدز بالأمس، كان سيئاً للغاية، وتسائل كيف يكون حكماً لهذا اللقاء الهام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" الاتحاد المصري دائما لا يرد على الشكاوى التي نقدمها من أجل كوارث التحكيم ولا أعلم لماذا لا يتم الرد على هذا الأمر".

وأردف" خلال الشكاوى التي تقدم بها نادي سموحة للاتحاد المصري لم نحصل على حقوقنا ولكن عندما يحدث منا أي شئ يتم عقابنا بدون أي سبب واضح".

وزاد" الاتحاد المصري لكرة القدم أبعدنا عن المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهناك تربص بنا بسبب نجاحاتنا ولأننا صوت الحكم لا يعجبهم هذا الأمر".

وأردف" بخصوص إستبعاد محمد مجاهد من رئاسة نادي سموحة، أكد أن هذاا لأمر لا يحدث ولا يحق له إبعاد أي مرشح والقوانيت هى التي تحكم فقط".

واختتم" هناك 9 مرشحين على رئاسة نادي سموحة، ومن يتحدث عن إبعاد محمد مجاهد من جانب فرج عامر فهو أمر غير جيد، واللجنة المسئولة عن الانتخابات والإبعاد بسبب علاقة العمل بينه وبين النادي وهناك شيكات خاصة والشروط لا تنطبق عليه واللجنة الأوليمبية هي التي تملك القرار النهائي".

فرج عامر واصفاً أداء التحكيم خلال لقاء سموحة وبيراميدز: حكام مدارس والأداء كارثة

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه مستاء للغاية بما حدث من الحكم أمين عمر خلال لقاء بيراميدز بكأس مصر.

وأضاف خلال تصريخات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" لماذا تم غلغاء تقنية الفيديو خلال مباريات كأس مصر فكان لابد من تواجدها، وما حدث هو مهزلة كبيرة، لأنه لابد أن تستكمل البطولة بتقنية الفيديو".

وتابع" خلال مباراة سموحة في الدوري لتحديد المركز الثالث والرابع بالدوري، وتمكنوا من عدم صعودنا لبطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم القادم".

وزاد" ما يحدث هو تحكيم مدارس، وإلغاء تقنية الفيديوأمر غير مفهوم وغير محبب للغاية، والهدف الأول لبيراميدز فاول واضح".

فرج عامر

وأردف" الهدف الثالث لفريق بيراميدز من كارثة واضحة، وركلة جزاء من وحي الخيال، وتقنية الفيديو دائما كانت تقوم بإظهار هذه الأخطاء".

واختتم" أمين عمر تم إستبعادة من قائمة الحكام المرشحين لكأس العالم القادمة 2022، وهذا الأمر له تأثير كبير على الحكم ولابد من إبعادة عن المباريات بسبب عدم تركيزة".