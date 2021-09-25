/651929/تحرك-هام-من- مكتب-مجلس-النواب-بعد-دعوة-الرئيس-السيسى-للبرلمان-للانعقاد-فى-2إكتوبرتحيا-مصر-يكشف-التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الدعوة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للانعقاد يوم 2إكتوبر المقبل لانطلاق دور الانعقاد الثانى فى الفصل التشريعى الأول، ومن ثم وفق اللائحة الدخلية لمجلس النواب فى المادة 18، توجد ضوابط حاسمة بشأن خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج

المادة 18 من اللائحة الداخلية بأن يضع مكتبُ المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطةً لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها. ويتولى مكتبُ المجلس الإشرافَ على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاءَ المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقاً لأحكام هذه اللائحة.

مكتب مجلس النواب ودعوة الرئيس السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر دعوة مجلسي النواب والشيوخ لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول ونص القرار رقم 418 لسنة 2021، الصادر بالجريدة الرسمية، على أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016بإصدار للائحة الداخلية لمجلس النواب، قرر:

المادة الأولى: مجلس النواب مدعو للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم السبت 25 من صفر 1443 هجرية، الموافق 2 أكتوبر 2021 ميلادية، لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

تحرك هام من مكتب مجلس النواب بعد دعوة الرئيس السيسى للبرلمان للانعقاد فى 2إكتوبر..دوت الخليج يكشف التفاصيل

كما نص القرار رقم 419 لسنة 2021، الصادر بالجريدة الرسمية، على أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، قرر المادة الأولى: مجلس الشيوخ مدعو للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء 28 من صفر 1443 هجرية، الموافق 5 أكتوبر 2021 ميلادية، لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول.