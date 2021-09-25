/651931/ثروت-سويلم-أحمد-دياب-يمتلك-طموح-غير-طبيعي-من-أجل-تطوير-كرة-القدم-المصرية

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، أن قرار تفعيل الرابطة تأخر كثيراً لأن بلد مثل مصر لابد أن يتم إدارتها بطريقة إحترافية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، هناك تفائل كبير له بالنجاح من الجميع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابع" أحمد دياب يمتلك طموح غير طبيعي من أجل تطوير الكرة المصرية، وتواجدة إضافة كبيرة لنا وللرابطة، ونسعى للنجاح دائما من أجل إسعاد الكرة المصرية".

وزاد" رابطة الأندية ستكون مسئولة بشكل كامل عن إدارة ملف كرة القدم، وسيكون بشكل إحترافي وطريقة جيدة".

وأردف" أحمد مجاهد لا يجامل أي شخص، وتحديداً عامر حسين وثروت سويلم، ولدينا خبرات كبيرة من أجل المساعدة في نهوض كرة القدم المصرية".

واختتم" هناك ترتيبات كبيرة من أجل عودة الجماهير للملاعب المصرية خلال الفترة القادمة، وبدأنا بتواجد طلاب الجامعات، ولابد أن يتم إدارة هذا الأمر بطريقة محترفة".

أحمد دياب: رابطة الأندية سوف تعمل من أجل الصالح العام للرياضة المصرية

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة أندية الدوري المصري الجديد، أن جميع الأعضاء المتواجدون في الرابطة يمتازوا بالاحترافية الشديد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية" لا يسعى أي عضو في اللجنة للمصلحة الشخصية، وإنما الصالح العام للرياضة المصري، وأن هناك تفاهم كبير بين جميع الأعضاء وهذا يساهم في نجاح الرابطة خلال الفترة القادمة".

وتابع" قبل بداية الموسم الجديد هناك صعوبات بالغة وشديدة للغاية، ولكن سوف تسعى اللجنة في إدارة هذا الموسم باحترافية شديدة من العبور من هذا الموسم الاستثنائي".

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية

وواصل" الاجتماع الأول للرابطة بعد اختيار الرئيس والنائب، سيكون الأحد القادم، وسيتم الحديث والكشف عن جميع الملفات الشائكة في بطولة الدوري من أجل حلها والعبور لبر الأمان خلال الفترة القادمة".

وأردف" سيتم مناقشة لائحة النظام الأساسي في المقام الأول في الاجتماع القادم، وسيتم وضح لائحة للرابطة خلال الفترة المقبلة".

واختتم" سيكون هناك قرار حاسم لشكل الدوري الموسم القادم، وسيكون لدينا خطة محكمة لإنهاء بطولة الدوري بشكل مبكر عكس المواسم الماضية".