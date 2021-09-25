/651932/عمرو-درويش-مجلس-النواب-سيقوم-بدوره-لحل-أزمة-الإيجار-القديم-بطرح-حلول-مرضية-للطرفين

قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الادراة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن العلاقة بين المالك والمستأجر يجب أن تكون علاقة طبيعية، موضحا انه بتركها فترة كبيرة من الزمن تحولت إلى أزمة وتراشق بين المالك والمستاجر .

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جاء ذلك خلال لقاءه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة والمًذاع على قانوة ON E ، مضيفا، أن مجلس النواب سيقوم بدوره تجاه هذا الأمر سواء بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة أو اجراء تعديلات تحقق التوازن بين جميع الاطراف.

عمرو درويش: اجراء حوار مجتمعي يفض الاشتباك بأزمة الإيجار القديم

وأضاف درويش أنه يجب اجراء حوار مجتمعي يفض الاشتباك الراهن بخصوص هذه الازمة، موضحا ان القانون حدد أوجه يتم فسخ فيها التعاقد بين المالك والمستأجر، موضحا انه غير معقول أن يتم تاجير شقة بإيجار زهيد ويبلغ ثمنها ملايين الجنيهات، حيث أن القيمة الإيجارية يجب أن تتحرك بشكل اكبر من الوضع الراهن.

وأشار النائب عمرو درويش أن القانون حدد الأقارب من الدرجة الاولي في موضوع الايجار القديم وذلك باستقرارهم بشكل مستمر، منوها إلى ان هناك اشخاص تحايلو على القانون في هذا الامر .

واكد ان هناك عدد من المستأجرين رفعو من القيمة الإيجارية، وذلك يعطي انطباع بان هناك حلحلة للأزمة، وسوف يتم استكمال الحلحلة باجراء الحوار المجتمعي .