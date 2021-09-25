/651933/رئيس-لجنة-الإدارة-المحلية-عن-أزمة-الإيجار-القديم-ما لا-يدرك-كله-لا-يترك-كله
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان، أن موضوع الايجار القديم من المواصيع المتشابكة وأن الأوان لمواجهته، مضيفا أن أي تعديلات ستتخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والانسانية، كما أن احكام المحكمة الدستورية وتحديد السعر من الثوابت التي سيتم الاخذ بها.
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ووجه السجيني خلال مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج كلمة أخيرة والمًذاع على قانوة ON E ، رسالة للملاك وهي :" ما لا يدرك كله لا يترك كله"، مضيفا أن هذا الأمر يتم مناقشته في مصر منذ سنوات ولكن بنتيجة صفرية، كما أن السوشيال ميديا اتاحت التجاوز تجاه بعض الاشخاص الذي يتحدثون في هذا الأمر.
حلول مرضية لحل أزمة الإيجار القديم
وأشار النائب أحمد السجيني إلى أن العلاقة الخاصة بالجزء الاداري والتجاري والمغلق، من الاشياء المحلولة وليس بها مشاكل، مشيرا إلى أنه سيكون هناك ايرادات مرضية للملاك، تتيح لهم الاريحية، لأنه لا بديل عن وضع حل لهذه المشكلة المؤرقة .
واكد ان حل هذا الاشكالية لن يكون بالعراك ولكن بتبادا وجهات النظر وليس بالميل كاملا غلى طرف بعينه.
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