ثروت سويلم: وزارة الداخلية تستطيع تأمين دخول الجماهير للملاعب المصرية.. ونسعى لحسم هذا الأمر سريعاً

/651934/ثروت-سويلم-وزارة-الداخلية-تستطيع-تأمين-دخول-الجماهير-للملاعب-المصرية-ونسعى-لحسم-هذا-الأمر-سريعا

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، أن ملف عودة الجماهير إلى الملاعب المصرية، سيكون من أولويات رابطة الأندية خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" وزارة الداخلية تستطيع تأمين دخول الجماهير للملاعب المصرية خلال الفترة القادمة، ونحن لدينا نظام تأمين كامل وقوي للغاية، ونسعى لعودة الجماهير خلال الفترة القادمة".

وزاد" الدوري المصري لا يقل عن الدوريات العربية، حتى لا تتواجد الجماهير في المدرجات، ولابد من عودة الجماهير من جديد، وسيكون هناك تنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة من أجل تأمين عودة الجماهير للملاعب المصرية".

وأردف" رابطة الأندية أسرة واحدة والجميع يعمل من أجل صالح الرياضة المصرية، وليس هناك تفكير في المصالح الشخصية، والجميع يعمل تطوعي ونريد غسعاد الجماهير المصرية".

وتابع" أعضاء رابطة الأندية لديهم الكثير من الخبرات، وسيكون التعامل مع جميع الأندية بشكل كامل ولن نجامل أحد، وأي قرارات تخرج من اللجنة ستكون بموافقة الأندية بالكامل".

واختتم" نريد تواجد جدول ثابت لبطولة الدوري المصري ومن الصعب عمل جدول منتظم بسبب الأجندة الأفريقية، ولكن نريد الخروج بالشكل الأمثل للبطولة خلال الفترة القادمة، وسيتم تحديد كل شئ بعد التوقفات الدولية الهامة القادمة".

ثروت سويلم: أحمد دياب يمتلك طموح غير طبيعي من أجل تطوير كرة القدم المصرية

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، أن قرار تفعيل الرابطة تأخر كثيراً لأن بلد مثل مصر لابد أن يتم إدارتها بطريقة إحترافية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، هناك تفائل كبير له بالنجاح من الجميع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابع" أحمد دياب يمتلك طموح غير طبيعي من أجل تطوير الكرة المصرية، وتواجدة إضافة كبيرة لنا وللرابطة، ونسعى للنجاح دائما من أجل إسعاد الكرة المصرية".

عودة الجماهير للملاعب المصرية

وزاد" رابطة الأندية ستكون مسئولة بشكل كامل عن إدارة ملف كرة القدم، وسيكون بشكل إحترافي وطريقة جيدة".

وأردف" أحمد مجاهد لا يجامل أي شخص، وتحديداً عامر حسين وثروت سويلم، ولدينا خبرات كبيرة من أجل المساعدة في نهوض كرة القدم المصرية".

واختتم" هناك ترتيبات كبيرة من أجل عودة الجماهير للملاعب المصرية خلال الفترة القادمة، وبدأنا بتواجد طلاب الجامعات، ولابد أن يتم إدارة هذا الأمر بطريقة محترفة".