آخر اليوم .. تفاصيل مبادرة الداخلية لتوزيع الحقائب المدرسية

جدة - نرمين السيد - كشف محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ الراديو 9090، تفاصيل مبادرة وزارة الداخلية لإهداء الحقائب المدرسية لسكان المناطق الأكثر احتياجا، وتوزيعها على الأيتام، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأضاف صابر، خلال مداخلة لـ برنامج "آخر اليوم"، المذاع على موجات الراديو 9090، أن وزارة الداخلية أطلقت مبادرة لـ إهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للطلاب بالمناطق الأكثر احتياجا، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح صابر، أن قطاع المشروعات والتنمية بـ الوزارة، قام من خلال منظومة "أمان"، بتجهيز حقائب وبداخلها المستلزمات المدرسية لإهدائها للطلاب ودور الأيتام، والأطفال ذوى الهمم، للمناطق الأكثر احتياجا، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية.

وأشار محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ الراديو، إلى أن هذا يأتى فى إطار سياسة الدولة الهادفة إلى تقديم الدعم وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الذين أشادوا بجودة تلك الخدمات، مقدمين الشكر الجزيل لـ الرئيس عبدالفتاح السيسى وقيادات وزارة الداخلية.

الحملات المرورية

وعن جهود الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مدير الإدارة العامة للمرور، فى تركيب الملصق الإلكترونى، أكد محمد صابر، أن الحملات، أسفرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن تحرير 3.355 مخالفة مرورية، بسبب عدم تركيب الملصق الإلكترونى، عقب انتهاء المدة المحددة لتركيبه.

وأشار إلى أنه تم التنويه لأكثر من مرة ودعوة المواطنين بكافة الوسائل لتركيب الملصق الإلكترونى.

وأوضح صابر أن الملصق الإلكترونى، يساهم فى وضع نظام آلى لفحص السيارات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، كما يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور، ويحدد مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة ودراجة نارية ونقل ومقطورة "، ويحدد مدى أحقية المركبات فى السير فى المسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمى الطرق.

التحويلات المرورية

أما عن التحويلات المرورية، أكد صابر أنه تزامنا مع بدء تنفيذ أعمال إنشائية فى قطاع الصرف الصحى بشارع 79 بالمعادى، بنطاق محافظة القاهرة، تم غلق كلى للشارع، فى الوصلة من شارع 250 حتى شارع 15 من بعد ميدان النادى، مع إبقاء الحركة المرورية فى ميدان النادى، اعتبارا من اليوم ولمدة 45 يوما، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم، كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، لنشر الخدمات المرورية.