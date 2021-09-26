جدة - نرمين السيد - وأوضحت الجامعة، فى بيان اليوم، أن تسجيل البيانات الشخصية، على موقع وزارة الصحة، من شأنه أن ييسر على منسوبى الجامعة، سرعة الحصول على اللقاح، من خلال إرسال رسالة على تليفون الشخص الذى قام بتسجيل بياناته، تطالبه بالتوجه إلى المكان الذى سوف يحصل منه على التطعيم ومعه بطاقة الرقم القومى، وصورة ضوئية منها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة الأزهر تناشد منسوبيها سرعة تسجيل بياناتهم للحصول على لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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