/651935/ثروت-سويلم-سنستفيد-من-خبرات-أحمد-دياب-من-أجل-تسويق-الدوري-المصري-بشكل-مميز-ونهاية-الدوري-القادم-في-أكتوبر-2022

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، أن بطولة الدوري المصري للموسم الجديد سيتم الإنتهاء منها خلال أكتوبر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" نواجه صعوبة في بطولة الدوري المصري، وإذا تمكنا من لعب 7 مباريات قبل بداية يناير القادم سنكون أبطال، ولن يستطيع أي خبير عمل أكثر مما نقوم به حاليا من أجل نجاح الدوري المصري".

وزاد" لن تكون هناك قرعة للدوري بالتوجيه، فهذا الأمر من الصعب حدوثة ولابد أن نحترم جميع الأندية المصرية، ونريد الخروج بالشكل الأمثل بالبطولة والرابطة تعمل من أجل الجميع وليس للأهلي والزمالك فقط".

وأردف" أحمد دياب يستطيع تسويق بطولة الدوري المصري بطريقة متميز للغاية، وذلك بجانب خالد رفعت أيضا، ونسعى للإستفادة الكبيرة من دياب لتسويق البطولة".

وتابع" إذا شعرت بأن اللجنة لن يكون لها دور خلال الفترة القادمة، سأتقدم بالاستقالة فوراً لأننا أمام مهمة كبيرة ولدينا مسئوليات كبيرة للغاية، والرابطة لها الحق في تعيين لجنة المسابقات فقط".

واختتم" بطولة كاس مصر صعبة للغاية، ولكن بسبب أمور تسويقية سيتم إستكمال البطولة، ولكن لن يتم تحديد أي موعد حاليا نظرا لصعوبة الأمر".

ثروت سويلم: أحمد دياب يمتلك طموح غير طبيعي من أجل تطوير كرة القدم المصرية

أكد ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، أن قرار تفعيل الرابطة تأخر كثيراً لأن بلد مثل مصر لابد أن يتم إدارتها بطريقة إحترافية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، هناك تفائل كبير له بالنجاح من الجميع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم".

وتابع" أحمد دياب يمتلك طموح غير طبيعي من أجل تطوير الكرة المصرية، وتواجدة إضافة كبيرة لنا وللرابطة، ونسعى للنجاح دائما من أجل إسعاد الكرة المصرية".

ثروت سويلم يتحدث عن موعد نهاية الدوري الجديد

وزاد" رابطة الأندية ستكون مسئولة بشكل كامل عن إدارة ملف كرة القدم، وسيكون بشكل إحترافي وطريقة جيدة".

وأردف" أحمد مجاهد لا يجامل أي شخص، وتحديداً عامر حسين وثروت سويلم، ولدينا خبرات كبيرة من أجل المساعدة في نهوض كرة القدم المصرية".

واختتم" هناك ترتيبات كبيرة من أجل عودة الجماهير للملاعب المصرية خلال الفترة القادمة، وبدأنا بتواجد طلاب الجامعات، ولابد أن يتم إدارة هذا الأمر بطريقة محترفة".