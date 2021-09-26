وزير الطيران فى جولة تفقدية مفاجئة لمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة

وخلال الجولة، تفقد وزير الطيران صالتى السفر والوصول ومنطقة الأسواق الحرة ومواقف انتظار السيارات، كما اطمأن على التزام جميع الركاب والعاملين بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بالمطار، وأطلع الوزير على الإجراءات الأمنية المطبقة.
كما أشاد بالتعاون المثمر والتنسيق الفعال مع وزارة الداخلية والجمارك، وجميع الجهات المعنية داخل المطار من أجل تعزيز أمن وسلامة الركاب وأطقم الطائرات والعاملين بالمطار.
كما وجه وزير الطيران الشكر والتقدير لجميع العاملين بمطار القاهرة الدولى، مشيدًا بدورهم المشرف وتفانيهم فى أداء عملهم بإخلاص خلال الفترة الماضية.
وحث الوزير العاملين على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل بجد وإتقان وتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة، لجميع المسافرين بالشكل المشرف الذى يليق بمكانة واسم جمهورية مصر العربية أمام دول العالم.
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